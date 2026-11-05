Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Катастрофическое поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США повлекло за собой раскол в ближайшем окружении президента Дональда Трампа. Вице-президент Джей Ди Венс и старший сын президента Дональд Трамп-младший публично заявили, что поражение партии спровоцировала война с Ираном.

Об этом Вэнс и Трамп-младший написали в соцсети Х.

Реклама

Вэнс возложил вину в поражении республиканцев на войну с Ираном

В послевыборном сообщении Венс отверг привычные попытки республиканцев объяснить поражение и назвал главную причину исторического оттока избирателей от Республиканской партии.

Реклама

«Причина, по которой мы проиграли, — это война», — написал вице-президент США.

Он призвал однопартийцев не умалять масштаб поражения, которое привело к потере республиканцами контроля над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом.

Вэнс также призвал политическое руководство партии открыто признать цену, которую республиканцам пришлось заплатить из-за войны.

«Если вы хотите утверждать, что это стоило того, что потеря Сената на следующие 6 лет стоила того, тогда так и скажите. Утверждайте, что это была оправданная цена, которую стоило заплатить. Соглашаться или не соглашаться — это, по крайней мере, честно. Но все знают, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, куда мы двигаемся дальше, должен начинаться именно с этого», — высказался вице-президент в Х.

Реклама

Среди главных причин недовольства избирателей Вэнс назвал вопросы, которые, по его словам, заставили часть сторонников Трампа на выборах 2024 года перейти на сторону демократов. Речь идет, в частности, о требованиях «прекратить войну», «сосредоточиться на стоимости жизни/инфляции», «поставить Америку на первое место» и «изменить наши отношения с Израилем».

Трамп-младший поддержал Венса

Трамп-младший публично поддержал резкую оценку Венса, что явилось очередным сигналом об углублении разногласий внутри движения MAGA.

Старший сын американского президента, долгое время считавшийся одним из самых активных политических защитников отца, распространил сообщение Венса в X. В своем сообщении Трамп-младший написал: «Каждое слово здесь — 100%, 100%, 100%».

Таким образом, он фактически присоединился к критике политики президента США по поводу войны. Позиция Трампа-младшего вместе с заявлениями Венса свидетельствует об усилении влияния невмешательства и популистского крыла внутри MAGA на фоне все более заметного внутреннего конфликта в Республиканской партии.

Реклама

Президент Трамп настаивает на правильности войны с Ираном

Издание Unilad пишет, что во время общения с журналистами возле Белого дома Трамп отреагировал на критику своего вице-президента, признав определенное краткосрочное негативное влияние войны на экономику. В то же время, президент США категорически не согласился с тем, что решение начать военную кампанию было ошибочным.

«Что ж, я думаю, это в большинстве своем правда, потому что в краткосрочной перспективе это немного подняло цены на бензин. И, пожалуй, это правда», — сказал Трамп, отвечая на вопросы по поводу комментариев Венса.

В то же время президент не выразил сожаления относительно начала войны и заявил, что при необходимости снова принял бы такое же решение.

«В то же время, если бы мне пришлось сделать это снова, мне пришлось бы это сделать снова, потому что в долгосрочной перспективе это единственный ответ. Нельзя разрешить Ирану получить ядерное оружие. Я знал, что война повлияет [на результаты выборов]. Я бы ничего не делал по-другому», — настаивал Трамп.

Он также отверг предложения по кадровым изменениям в команде по национальной безопасности. В частности, американский лидер не поддержал идею увольнения министра обороны Пита Хегсета.

«Нет, я думаю, что он очень хорошо выполняет свою работу», — заявил Трамп.

На фоне перехода контроля над Капитолийским холмом к демократам и открытого противостояния между влиятельными представителями MAGA, результаты выборов создают для администрации Трампа новые политические вызовы. Президенту теперь придется работать с оппозиционно настроенным Конгрессом, одновременно пытаясь сдержать все более заметный внутренний конфликт в собственном политическом лагере.

Выборы в США в 2026 году в Конгресс — последние новости

После поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября, где демократы завоевали большинство в обеих палатах Конгресса, Белый дом взялся анонсировать провал попыток отменить политику Трампа или добиться его импичмента. В администрации отметили достижения президента в сфере безопасности границ, отмены программ DEI, энергонезависимости и защиты детей.

Как пишет издание The Times, успех демократов на выборах в Конгресс дает Украине надежду на сдерживание разворота Трампа к Москве, однако внешняя политика остается под контролем президента, чье вето будет трудно преодолеть. Новый Конгресс сможет усилить надзор за действиями Белого дома, обязав его к проверкам или расследованиям.

В свою очередь Кремль публично умаляет значение выборов и готовится к переговорам в Абу-Даби, но неофициально опасается сдерживания Трампа и осознает рискованность ставки на него.

Новости партнеров