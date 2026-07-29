Бунт в польском Сейме: Моравецкий бросает вызов руководству PiS и создает собственную силу

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий / © Associated Press

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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о создании нового парламентского клуба, в который вошли 40 депутатов и один сенатор. Такое решение было принято на фоне обострения внутреннего противостояния и конфликта с руководством партии «Право и справедливость» (PiS).

Об этом сообщили TVN24 и Onet.

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Новый парламентский клуб в Польше

В польском Сейме 29 июля представители объединения Rozwój Plus («Развитие Плюс»), возглавляемого Моравецким, провели пресс-конференцию и объявили о создании нового парламентского клуба.

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По словам политика, в новый клуб войдут 40 депутатов и один сенатор.

«Мы совместно, 40 депутатов и один сенатор, решили создать парламентский клуб», — объявил Моравецкий.

По его словам, «это станет нашей площадкой для дальнейшей работы».

Критика Моравецкого в адрес PiS

Экс-премьер объяснил, что такое решение стало ответом на ситуацию внутри партии PiS.

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«В последнее время мы стали свидетелями каких-то очень странных партийных игр, абсолютно ненужных. Настоящие раскольники хотят, чтобы мы занимались партийной жизнью, занимались сами собой, а мы хотим двигаться вперед, хотим смотреть в будущее», — заявил Моравецкий.

Он подверг критике своих оппонентов внутри PiS.

«Случилось именно то, о чем руководство PiS заявляло последние несколько дней, делая два шага вперед, один назад, а затем наоборот. Мы не хотим участвовать в партийных играх, потому что они никому не служат. Настоящие раскольники и интриганы и дальше будут поступать именно так. Они хотят, чтобы мы занимались сами собой. Они играют на наше поражение, потому что знают: если PiS терпит поражение, именно они захватят партию», — заявил бывший премьер.

Он подчеркнул, что сторонники Rozwój Plus и дальше готовы выполнять договоренности, достигнутые весной.

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«Согласно договоренностям, достигнутым в апреле, мы должны были действовать как «второе легкое» PiS, и мы до сих пор готовы это делать. Там продолжаются какие-то партийные процедуры — нас это не интересует, пусть делают, что хотят. Сегодня, по мнению одних докторов габилитированных наук, мы находимся в PiS, по мнению других — уже нет. Но какое это имеет значение для поляков? Поляков интересует борьба за сильную Польшу, за их кошельки, рабочие места, жилье, развитие, идентичность, культуру, христианскую веру, защиту висящего в Сейме креста. Это наше кредо», — сказал Моравецкий.

Также он заявил, что главной задачей нового парламентского клуба станет оппозиционная деятельность к правительству действующего премьера Польши Дональда Туска.

«Мы хотим направить главный удар против этого очень плохого правительства Дональда Туска. Мы хотим показать полякам и будем делать это как парламентский клуб, какие ошибки, нарушения и злоупотребления допускает это правительство, какие возможности для развития оно теряет. Мы очень хорошо к этому подготовлены», — рассказал политик.

Моравецкий также сообщил, что документы для официальной регистрации нового парламентского клуба подадут уже в этот день. В то же время вопрос о возможных претензиях на должность вице-маршалка Сейма, по словам экс-премьера, будут рассматриваться только после завершения процедуры создания клуба.

Поклонники Моравецкого объяснили причины создания клуба

Депутат Марцин Горала заявил, что новое объединение создается, прежде всего, для обеспечения полноценной парламентской работы.

«Мы только создаем клуб, чтобы иметь возможность работать, ведь клуб „Право и справедливость“ перестал относиться к нам как к своим членам. У нас нет даже элементарных инструментов, необходимых для исполнения депутатских обязанностей», — сказал депутат.

В то же время он подчеркнул: «Помимо этого, мы остаемся членами партии „Право и справедливость“.

На вопрос журналистов, могут ли члены PiS одновременно входить в новый парламентский клуб, Горала ответил: «Мы совершенно не исключаем, что члены партии „Право и справедливость“ могут принадлежать к нашему клубу. Мы полностью допускаем такую возможность».

Депутат Павел Яблонский в свою очередь заявил, что вопрос их пребывания в партии уже фактически решен.

«Что касается нашего пребывания в партии, то решение о нашем исключении уже принято. Политически именно так выглядит нынешняя реальность, именно так это мы воспринимаем. Для меня это следует из слов председателя партии Ярослава Качиньского и спикера Рафала Бохенко», — сказал депутат.

Также политик добавил: «Это решение уже принято. Я сожалею, что это произошло, но как депутаты оппозиции мы обязаны делать все, чтобы действовать как можно эффективнее».

Что происходит внутри PiS?

В партии «Право и справедливость» уже длительное время продолжается внутреннее противостояние между группой так называемых «масляров», в которую входят, в частности, Яцек Сасин и Пшемислав Чарнек, и «харцерами», возглавляемыми Моравецким.

Именно представители последней группы создали объединение Rozwój Plus, вызвавшее критику со стороны части партийного руководства. Несмотря на это, после апрельских договоренностей Качиньский разрешил деятельность этого объединения.

Впоследствии руководство PiS обязало всех членов партии подписать декларацию об отказе от участия во внутрипартийных политических объединениях, предупредив, что в случае отказа возможно исключение из партии.

После того, как сторонники Моравецкого не подписали так называемую «декларацию лояльности» до истечения установленного срока, Качиньский заявил, что они покинули PiS. Впрочем, уже во вторник Политический комитет партии не принял решение об их исключении. Материалы передали партийному дисциплинарному представителю Каролю Карскому.

По данным источников в PiS, такое предложение выдвинули Качиньский и генеральный секретарь партии Петр Милованский, критически относящийся к Моравецкому. Собеседники утверждают, что глава партии стремился избежать обвинений в расколе среди избирателей и хотел, чтобы Моравецкий и его сторонники сами объявили о выходе из рядов PiS.

К слову, Туск резко отреагировал на нападение на украинцев во Вроцлаве и призвал президента Польши Кароля Навроцкого «объявить войну насилию», отметив, что хулиганы приобрели дерзость через политический патронат. Также он призвал лидера оппозиции Качиньского прекратить призывы к созданию ополчений. Туск подчеркнул, что в Польше особенно чувствительны к случаям агрессии, где жертвами часто становятся самые уязвимые, а национальная ненависть и предубеждения нередко приводят к нападению на украинцев.

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