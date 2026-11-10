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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Был буквально шокирован»: Фицо намекнул на тайный разговор с премьером Украины о будущем войны

Фицо намекнул на тревожные сценарии войны после встречи с украинским премьером Корецким, однако отказался раскрывать детали.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Фицо сделал загадочное заявление после встречи с премьером Украины во Львове

Фицо сделал загадочное заявление после встречи с премьером Украины во Львове

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возмутился требованием канцлера Германии Фридриха Мерца о финансовой помощи Украины. Об этом он заявил 10 ноября, упомянув о своем разговоре с главой правительства Украины Сергеем Корецким.

Запись своего выступления Фицо опубликовал в Х, передает «Европейская правда».

Словацкий премьер вспомнил о своем визите во Львов 5 ноября, где встречался с Сергеем Корецким.

«Я не имею права разглашать закулисные подробности и никогда этого не делаю, но у меня был частный разговор с премьер-министром Украины, и я был шокирован этим разговором. Буквально в шоке, что касается войны и дальнейшего развития событий в будущем. Больше ничего не скажу и не могу сказать, потому что должен это уважать», — заявил Фицо.

Он также обратился к канцлеру ФРГ Мерцу и подчеркнул, что Словакия не будет участвовать в предоставлении очередного займа в размере 70 миллиардов для Украины.

«Мы закончили. А что будет потом, я не знаю. Это полная чушь, вся эта война — полная чушь. Это убийство людей, которое кому-то выгодно. Ради денег, ради влияния. Я это исключаю… Если кто-то другой хочет это сделать, пожалуйста. Я же не могу мешать Германии, если у нее много денег, Франции и другим странам предоставлять Украине средства — пусть предоставляют», — сказал Фицо.

Ранее Роберт Фицо сделал громкое заявление, обвинив Запад в провоцировании войны с Россией.

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