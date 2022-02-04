"Был бы послан": Монастырский рассказал, звонил ли ему Трухин "порешать" за ДТП

Глава МВД прокомментировал скандальное видео с нардепом Александром Трухиным, которое недавно опубликовали журналисты.
Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал скандал с нардепом Александром Трухиным.
Об этом он рассказал во время брифинга.
Отметим, что на видео, опубликованном недавно журналистами УП слышно, как Трухин говорит патрульному, что позвонит Монастырскому. Сам министр уверяет, что отрицательно относится к таким вопросам.
"Звонил ли он мне с места происшествия? Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы "послан", — сказал глава МВД.
Министр подчеркнул, что любой человек, в том числе и нардеп, "должен нести ответственность за все то, что он совершил".
Монастырский отметил, что был "впечатлен" появлением видео с Трухиным из нательной камеры сотрудника полиции, снятого после ДТП. Он уверяет, что не знал о существовании этого видео.
По словам министра, Национальная полиция проводит служебное расследование, как это видео могло быть передано или исчезло.
Напомним:
- Депутат от "Слуги народа" Александр Трухин совершил ДТП в августе 2021 года. Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По предварительной информации, он якобы был нетрезв, а тест на алкоголь проходить отказался.
- Недавно в Сети была опубликована видеозапись с места ДТП. На кадрах видно, как Трухин пытается договориться с полицейским о том, чтобы покинуть место ДТП, и обещает впоследствии "найтись" с правоохранителем и "отблагодарить" его. Расследование дела продолжается.
- Впоследствии НАБУ открыло уголовное производство в отношении нардепа Александра Трухина по факту предложения предоставления им неправомерной выгоды.
- 2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга Народа".
- Владимир Зеленский заявил, что поддерживает "Слугу народа" в этом решении. По словам президента, все должны быть равны перед законом и нести ответственность за нарушение.