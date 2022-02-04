"Был бы послан": Монастырский рассказал, звонил ли ему Трухин "порешать" за ДТП

"Был бы послан": Монастырский рассказал, звонил ли ему Трухин "порешать" за ДТП

Глава МВД прокомментировал скандальное видео с нардепом Александром Трухиным, которое недавно опубликовали журналисты.

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал скандал с нардепом Александром Трухиным.

Об этом он рассказал во время брифинга.

Отметим, что на видео, опубликованном недавно журналистами УП слышно, как Трухин говорит патрульному, что позвонит Монастырскому. Сам министр уверяет, что отрицательно относится к таким вопросам.

"Звонил ли он мне с места происшествия? Я чрезвычайно негативно отношусь к любым вопросам "порешать". Мне по этому вопросу никто звонить не может и не будет. Если бы он позвонил мне, в тот же момент был бы "послан", — сказал глава МВД.

Министр подчеркнул, что любой человек, в том числе и нардеп, "должен нести ответственность за все то, что он совершил".

Монастырский отметил, что был "впечатлен" появлением видео с Трухиным из нательной камеры сотрудника полиции, снятого после ДТП. Он уверяет, что не знал о существовании этого видео.

По словам министра, Национальная полиция проводит служебное расследование, как это видео могло быть передано или исчезло.

Напомним:

Издание "Украинская правда" обнародовало расследование ДТП с участием нардепа Трухина | Новости Украины