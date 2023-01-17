"Был как-то оформлен": у Зеленского объяснили, как уволили Арестовича, если он не входил в штат ОП

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал увольнение Алексея Арестовича с должности внештатного советника ОП.

Об этом Никифоров сказал в комментарии изданию LIGA.net.

"Приказ об освобождении Арестовича звучит так: "освободить Алексея Арестовича от исполнения обязанностей советника Офиса президента, в скобках – вне штата", – сказал спикер Зеленского.

На вопрос, каким образом можно уволить человека, который официально не входил в штат Офиса президента, Никифоров ответил: "Я не готов вдаваться в юридические детали, но даже вне штата человек был как-то оформлен".

Напомним, что комментируя удар РФ по многоэтажке в Днепре Алексей Арестович в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным заявил, что на здание упала уже сбитая силами ПВО вражеская ракета. Воздушные силы опровергли это заявление, подчеркнув, что у ВСУ нет средств для сбивания ракеты Х-22, которой был нанесен удар.

Слова Арестовича использовали российские пропагандисты, пытавшиеся переложить на Украину вину за страшное преступление в Днепре, где погибли не менее 45 человек.

После волны возмущения украинцев Арестович объяснил, что озвучил информацию, которую якобы ему сообщил "товарищ, бывший ПВОшник", который "шел по улице в момент попадания".

Сегодня, 17 января, Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об освобождении от должности внештатного советника ОП. Юристы рассказали о деликатных нюансах увольнения чиновника.

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