"Был просто идиотом": Кирби о награждении пилота РФ, сбившего американский беспилотник

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби по поводу награждения в России пилота, чей самолет столкнулся с американским беспилотником над Черным морем, — пишет Укринформ.

«Я не знаю другой армии в мире, других военно-воздушных сил, которые награждали бы летчика за то, что он врезался в беспилотник. Если это храбрость, то, вероятно, у них иначе понимание этого», — сказал он.

Представитель Белого дома назвал такое награждение бессмыслицей.

"Мы не знаем, пытался ли этот пилот намеренно сбить дрон или нет, но он это сделал, и видеодоказательства были достаточно убедительными", — добавил Кирби.

Он отметил, что в Соединенных Штатах Америки ни в коем случае не поощряют лётчиков врезаться в какие-либо препятствия.

«Представления не имею, почему они наградили за храбрость пилота, подвергавшего злонамеренный риск себя и имущество США, а в лучшем случае – был просто идиотом», — резюмировал представитель администрации Байдена.

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Избиение американского беспилотника по российскому самолету над Черным морем

Напомним, что 14 марта 2023 над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате этого Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

Также 16 марта россияне заявили, что нашли американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя: "Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель".

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, достаточной была реакция США на сбивание беспилотника.

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