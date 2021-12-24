Была только одна попытка в этом году – Ермак о звонках Зеленского к Путину

Ермак сообщил, что переговоры с РФ ведутся постоянно.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, были ли попытки Владимира Зеленского в этом году позвонить президенту страны-агрессора Владимиру Путину.
Об этом он сообщил "Фокусу".
По его словам, глава украинского государства в этом году пытался однажды позвонить Путину, однако тогда разговор не состоялся. По каким причинам – глава ОП не сообщил.
"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонки ждут и готовы ответить. Была лишь одна попытка в этом году установить контакт", – заявил Ермак.
Также Ермак добавил, что переговоры с Россией ведутся постоянно, коммуникация проходит в рамках "нормандского формата". "Как Вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в "нормандском формате". Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", — уточнил Андрей Ермак.
Напомним, в Офисе президента назвали условие, при котором может состояться разговор Зеленского с Путиным.
Ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".
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