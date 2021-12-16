Были обычными людьми, а оказались под "софитами": Корниенко объяснил, почему "слуги народа" попадают в скандалы

Были обычными людьми, а оказались под "софитами": Корниенко объяснил, почему "слуги народа" попадают в скандалы

До прихода к власти большинству нардепов не приходилось находиться под постоянным вниманием медиа.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко говорит, что нардепы из "Слуги народа" периодически попадают в скандалы из-за отсутствия политического опыта до прихода к власти и неумения большинства вести себя под постоянным вниманием СМИ.

Об этом Корниенко объяснил в интервью изданию "РБК-Украина".

"Если сказать на своем примере и на примере еще многих коллег, успевших попасть в скандалы, еще когда рейтинги были выше и было доверие больше — мы попали в политику с нуля, мы не были политиками", — пояснил Корниенко.

По его словам, еще одной причиной таких скандалов является то, что до прихода к власти большинству нардепов не приходилось быть под постоянным вниманием медиа и они не были известны. А после получения мандата они попали под круглосуточное внимание медиа.

"Более того, значительная часть из нас не была известными людьми, мы были обычными людьми, у которых несколько сотен, может, пару тысяч друзей на Facebook. И когда ты внезапно попадаешь под софиты и под круглосуточное внимание медиа, у тебя просто нет навыка так себя вести. Поэтому ты какие-то вещи делаешь так, как ты раньше делал, начинаешь на рабочем месте в зале что-то делать", — отметил Корниенко.

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