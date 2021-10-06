"Было неожиданностью": жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман с нардепом Ясько из "Слуги народа"

Жена Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что ее муж является политзаключенным.

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс, комментируя видео Михеила Саакашвили, в котором он и народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько объявили о своих чувствах, заявила, что оно было для нее неожиданностью, а форма — неприемлемой.

Об этом Рулофс написала в Facebook.

По ее словам, с вопросами о личной жизни к ней обращаются растерянные друзья и товарищи. Впрочем, добавила, что несмотря на личные эмоции, сохраняет спокойствие и верит, что "мы выйдем победителями из этой битвы".

"Многие растерянные друзья и товарищи спрашивают меня о моей личной жизни. Я не скрываю от вас, что содержание видео, снятого вечером в пятницу, было для меня неожиданным, а форма — абсолютно неприемлемой", — отметила она.

Однако, Рулофс присоединилась к призыву освободить бывшего президента Грузии Саакашвили, которого задержали 1 октября.

"Михеил Саакашвили является политзаключенным, и как гражданин Грузии я полностью поддерживаю требование его освобождения", — добавила она.

К слову, у Сандры Рулофс и Михеила Саакашвили есть двое сыновей: Эдуард (1995 г.р .) и Николоз (2005 г.р .).

Ранее Лиза Ясько заявила, что встречается с Саакашвили более года, и он уже развелся с женой, хотя официально они об этом не сообщали. Также Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, которые обсуждают ее личную жизнь.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили после задержания и заключения в СИЗО начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

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