"Было согласовано немало": Стармер прокомментировал встречу в Овальном зале

Кир Стармер / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинул Овальный кабинет Белого дома после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональд Трампа через дверь Колоннады рядом с садом роз.

Журналист CNN спросил его, о чем именно удалось договориться во время встречи. На это британский премьер лаконично ответил: "Довольно много".

Хотя деталей Стармер не раскрыл, его краткий комментарий вероятно свидетельствует о достижении важных результатов на переговорах в Вашингтоне.

Реклама

Напомним, что ранее речь шла о том, что журналист Барак Равид сообщил, что, по информации источника, переговоры между руководителями Украины и России планируют организовать уже до конца этого месяца.