ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

"Было согласовано немало": Стармер прокомментировал встречу в Овальном зале

Кир Стармер кратко прокомментировал результаты переговоров в Белом доме, отметив, что стороны достигли значительных договоренностей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кир Стармер

Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинул Овальный кабинет Белого дома после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональд Трампа через дверь Колоннады рядом с садом роз.

Журналист CNN спросил его, о чем именно удалось договориться во время встречи. На это британский премьер лаконично ответил: "Довольно много".

Хотя деталей Стармер не раскрыл, его краткий комментарий вероятно свидетельствует о достижении важных результатов на переговорах в Вашингтоне.

Напомним, что ранее речь шла о том, что журналист Барак Равид сообщил, что, по информации источника, переговоры между руководителями Украины и России планируют организовать уже до конца этого месяца.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie