"Было согласовано немало": Стармер прокомментировал встречу в Овальном зале
Кир Стармер кратко прокомментировал результаты переговоров в Белом доме, отметив, что стороны достигли значительных договоренностей.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер покинул Овальный кабинет Белого дома после встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональд Трампа через дверь Колоннады рядом с садом роз.
Журналист CNN спросил его, о чем именно удалось договориться во время встречи. На это британский премьер лаконично ответил: "Довольно много".
Хотя деталей Стармер не раскрыл, его краткий комментарий вероятно свидетельствует о достижении важных результатов на переговорах в Вашингтоне.
Напомним, что ранее речь шла о том, что журналист Барак Равид сообщил, что, по информации источника, переговоры между руководителями Украины и России планируют организовать уже до конца этого месяца.