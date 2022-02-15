"Было табу, которое мы сняли": Кулеба назвал предоставленное Украине вооружение "тектоническим смещением отношения" Запада

Кулеба отметил, что Запад доказывает, что считает Украину своей частью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление партнерами беспрецедентного объема вооружения для ВСУ – это тектоническое смещение отношения Запада к Украине.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге 15 февраля.

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В этом контексте глава МИД вспомнил 2014 год, когда предоставление оружия Украине, "чтобы оно могло защищаться от нападения России, было фактически табу". Сейчас украинская сторона сняла это табу, по словам Кулебы, и получила от партнеров беспрецедентный объем современного вооружения для армии.

"За последнее время Украина получила от партнеров беспрецедентный объем современного вооружения для нашей армии, причем речь идет не только об оружии, как таковом, в первую очередь это политический сигнал и еще важнее — это тектоническое смещение отношения Запада к Украине", — высказался он.

Глава МИД добавил, что оказывая Украине усиленную политическую, военную и экономическую поддержку, западный демократический мир доказывает, что считает Украину своей частью.

"Когда Украине грозят — Запад будет стоять бок о бок с нами конкретными делами, и буквально в течение последних месяцев это было ярко доказано", — добавил Кулеба.

Министр иностранных дел в конце поблагодарил Канаду за решение предоставить Украине дополнительную помощь по безопасности на сумму более 6 млн долларов.

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