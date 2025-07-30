Было терпеливым, но терпение лопнуло: в Госдепе объяснили сокращение ультиматума Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Государственный департамент США объяснил позицию президента Дональда Трампа по поводу прекращения войны РФ против Украины, заметив, что в Кремле неверно интерпретировали терпение главы Белого дома, однако сейчас его терпение иссякло.

Об этом заявила спикер внешнеполитического ведомства США Темми Брюс, пишет Укринформ .

«Он (президент Трамп – ред.) был терпеливым, и это, наверное, было неверно воспринято некоторыми людьми. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций истекло», - отметила представитель Госдепа.

Реклама

Она напомнила, что президент говорил о введении санкций, а также вторичных санкций «потому что некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти».

«Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру», - отметила Брюс.

Ранее президент США Дональд Трамп уже говорил, что решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина с 50 дней до 12.