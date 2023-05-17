"Было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса": Ким иронизирует после атаки на Николаев

В ходе обстрела Николаева россияне уничтожили магазин с продуктами.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким иронически пошутил, что «Россия уничтожила новейшее оружие Украины».

Мол, «было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт» написал он со ссылкой на подписчиков одного из местных мониторинговых каналов.

Напомним, что ранее Ким показал одну из "военных целей россиян". Ею оказался самый обычный продуктовый магазин.

Также читайте Силы ПВО сбили российские "Калибры" над Николаевщиной

Добавим, что ранее в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога : в Сети предупреждали о запуске "Калибров".

Также в Николаеве во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Читайте также:

Ракетами по Николаеву: россияне ударили "Калибрамы" и попали в многоэтажку