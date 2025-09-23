Быстрая схватка и трехдневная война: Трамп о том, какой должна была быть война в Украине

Президент США Дональд Трамп в ООН / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинская война должна была быть «простой быстрой маленькой схваткой» и завершиться «за три дня».

Об этом глава Белого дома сказал, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

«Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня. Это должна была быть просто быстрая маленькая схватка. Но России это не удалось. И сейчас она очень плохо выглядит. Это должно было занять меньше недели. Но сейчас они воюют уже более трех лет и убивают от пяти до семи тысяч молодых солдат, с обеих сторон еженедельно», — заявил Трамп.

Также политик еще раз повторил, что война никогда бы не началась, будь он в то время президентом.

Напомним, Дональд Трамп в ООН заявил, что США готовы ввести «серьезные пошлины» против России, если та не согласится на прекращение войны в Украине. Но к этим мерам обязательно должна присоединиться Европа.