Переговоры Украины, США и России по миру могут состояться 10 ноября — Зеленский для The Sun

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Переговоры Украины, США и России по завершению войны могут состояться уже 10 ноября.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью британской газете The Sun.

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Зеленский заявил изданию The Sun, что переговоры между Россией и Украиной по высоким ставкам состоятся через несколько дней после промежуточных выборов в США.

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Ожидается, что саммит в Абу-Даби возглавит команда США, и это будут первые личные переговоры с момента упразднения Дональдом Трампом санкций против Москвы.

Первоначально переговоры планировались на конец ноября, но Зеленский рассказал The Sun, что они могут пройти уже 10 ноября.

По данным издания, Киев хочет, чтобы переговоры прошли как можно быстрее, но подождет, пока в США не пройдут промежуточные выборы.

«Мы очень надеемся, что не помешают эскалационные процессы на Ближнем Востоке, о которых сейчас так много разговоров», — заявил глава государства.

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В то же время Зеленский предупредил президента США Дональда Трампа, обвинившего его в блокировании соглашения, что Украина не будет платить высокую цену за мир.

«Возможно даже обсуждать некоторые темы несправедливо, но мы готовы, потому что я не хочу показывать, что мы останавливаем переговорный процесс», — сказал президент Украины.

На вопрос, ближе ли они к эскалации или миру, Зеленский ответил: «Очень трудно ответить».

«Я имею в виду, что все в этой войне зависит от воли разных стран или лидеров. Я надеюсь, что мы найдем выход. Если Соединенные Штаты, наш сильный партнер, понимают, что цель Путина — оккупировать нас и уничтожить, они не могут быть на стороне Путина», — заявил он.

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В The Sun откровенно признают, что надежды на существенный прорыв остаются небольшими, особенно на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Украина пытается ускорить переговоры с Россией и хочет привлечь к столу переговоров европейских партнеров.

Напомним, ранее в РФ заявили, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби.

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