Российский руководитель не устает поражать своей неадекватностью.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцы будут подчиняться новому лидеру США Дональду Трампу. Он считает, что это произойдет скоро.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
По словам диктатора, в Европе активно боролись с Трампом, вмешиваясь в процессы в США. Мол, теперь там растерялись.
"Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью быстро наведет там (в Европе — ред.) порядок довольно быстро. Вот увидите. Все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это станет на свои места", – издал глава государства-агрессорки.
По мнению Путина, это произойдет уже "очень скоро".
Ранее в FT написали о том, что цели президента РФ Владимира Путина в Украине очень амбициозны. И хотя временное прекращение боевых действий может быть возможно, крепкого урегулирования будет чрезвычайно трудно достичь.
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