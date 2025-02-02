Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейцы будут подчиняться новому лидеру США Дональду Трампу. Он считает, что это произойдет скоро.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

По словам диктатора, в Европе активно боролись с Трампом, вмешиваясь в процессы в США. Мол, теперь там растерялись.

"Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью быстро наведет там (в Европе — ред.) порядок довольно быстро. Вот увидите. Все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Все это станет на свои места", – издал глава государства-агрессорки.

По мнению Путина, это произойдет уже "очень скоро".

Ранее в FT написали о том, что цели президента РФ Владимира Путина в Украине очень амбициозны. И хотя временное прекращение боевых действий может быть возможно, крепкого урегулирования будет чрезвычайно трудно достичь.

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