Быстрого мира в Украине не будет, но США готовы помочь: Рубио сделал заявление о войне

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона помочь завершить войну в Украине, однако предупредил, что ожидать быстрого решения не стоит. По его словам, поиск компромисса потребует новых идей и длительных дипломатических усилий.

Об этом сообщило AP.

Рубио о завершении войны в Украине

После переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым Рубио заявил, что РФ и Украина должны быть заинтересованы в завершении «очень кровопролитной войны», нанесшей значительные потери обеим сторонам.

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По словам госсекретаря, дипломатические усилия при посредничестве США ранее были «неудачными или, по крайней мере, безрезультатными». В то же время, он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не отказывается от попыток достичь мира, «если условия и факторы изменились настолько, чтобы сделать это возможным».

«В этом и состоит вызов найти завершение, которое смогут принять обе стороны. И мы пытались и продолжим пытаться понять, сможем ли мы, знаете, найти общий язык, который поможет этого добиться. И мы готовы сыграть эту роль, если такая возможность появится», — сказал Рубио журналистам.

В российском МИДе заявили, что Лавров якобы подтвердил готовность Москвы к «политическому и дипломатическому урегулированию конфликта». Также он выразил приверженность договоренностям, которых, по данным российской стороны, достигли Трамп и президент РФ Владимир Путин во время прошлогодней встречи на Аляске.

В то же время Рубио отметил необходимость искать новые пути для достижения мира.

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«Нам придется найти новые предложения и новые идеи», — заявил госсекретарь США, добавив, что они должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Он также отметил, что позиция Вашингтона по военной помощи Украине остается неизменной. По словам Рубио, вооружение для Украины закупают страны НАТО и передают его подвергшемуся нападению государству.

Рубио о потерях России в войне

Как информирует The Guardian, госсекретарь США заявил, что располагает новыми данными о ходе боевых действий. Он отметил, что нынешняя война может быть уникальной по числу погибших, которое, по словам Рубио, превышает количество раненых.

«Вот насколько это кровавая война. Россияне, как я считаю, теряют более 5-6 тысяч солдат еженедельно. Это шокирующее количество», — подчеркнул Рубио.

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В то же время американский дипломат подчеркнул, что Украина также несет значительные потери среди военных и гражданского населения и вынуждена платить высокую цену за защиту своих граждан и территории.

«Мы видели гибель гражданских, обстрелы в Киеве. Мы наблюдали определенный рост таких случаев. Естественно, эта война не пошла на пользу и Украине. Поэтому, по моему мнению, обе стороны должны иметь стимул, чтобы положить ей конец», — заявил Рубио.

Он добавил, что команда Трампа продолжает работать над тем, чтобы война завершилась как можно быстрее.

Встреча Рубио с Лавровым — что известно

Напомним, 23 июля Лавров и Рубио провели 35-минутную встречу в столице Филиппин на полях мер АСЕАН. Стороны заранее анонсировали намерение обсудить перспективу урегулирования войны в Украине и позицию Вашингтона по этому вопросу.

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После встречи Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым американо-российские отношения и необходимость прекращения войны в Украине. В то же время глава МИД России во время переговоров в очередной раз повторил кремлевские требования по завершению войны.

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