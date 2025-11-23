Быстрый мир невозможен: канцлер Германии скептически оценивает план Трампа

Фридрих Мерц / © Associated Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил скепсис о возможности достижения соглашения о прекращении войны в Украине до установленного Дональдом Трампом срока – четверга.

Об этом говорится в издании The Guardian.

По словам Мерца, трудно представить, что президент США получит желаемый результат в течение нескольких дней. "Я не назову себя пессимистом, но пока не вижу оснований для уверенности, что договоренности будут достигнуты в ближайшее время", - отметил он на саммите G20 в Йоханнесбурге.

Канцлер также подчеркнул необходимость определить конкретные гарантии безопасности, которые могли бы сделать соглашение с Россией реальным и надежным. Он выразил сомнение относительно положений плана из 28 пунктов, в частности идеи возвращения России в Большую восьмерку.

Напомним, что по предварительному проекту соглашения Россия должна постепенно вернуться в мировую экономику после нескольких лет санкций. Однако европейские союзники выразили обеспокоенность возможными изменениями границ Украины и ограничениями численности ее армии.

В минувший уик-энд Трамп объявил, что четверговая дата не является окончательной и что проект плана еще может быть изменен перед его представлением Киеву.

Ранее Reuters сообщили, что Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время личной встречи в Вашингтоне.

Также президент Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Женневе по мирному плану США.