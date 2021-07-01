Быть олигархом — не преступление: уменьшит ли новый закон Зеленского влияние богатых на политику

В оппозиции "закон об олигархах" считают пиар-ходом президента и приглашением толстосумов к непубличным торгам.

На внеочередном заседании в четверг, 1 июля, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об олигархах №5599, поданный президентом Украины. Уменьшит он влияние богатых на политику и общественное мнение и за что критикуют проект закона от Зеленского, говорится 1 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Проект закона голосованием в парламенте поддержали народные депутаты из фракции "Слуга народа", а также групп "За майбутнє" и "Довіра". Зато не дали своих голосов фракции "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Евросолидарнисть" и "Голос".

"Слуги народа" уже анонсируют последующие шаги на ограничение влияния олигархов: законы о монополиях, о медиа и лоббизме. Однако в оппозиции закон считают лишь пиар-ходом и приглашением толстосумов к непубличным торгам.

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Согласно проекту закона, принадлежность к олигархам не делает человека преступником и никакого наказания не предусматривает. В документе лишь указано критерии, по которым определяют, кого из богачей СНБО может взять на карандаш. Среди них - влияние на политику и медиа, состояние более чем в два миллиарда гривен и владение монополией. Три признака из четырех означают попадание в специальный реестр.

В самой Верховной Раде под критерии закона подпадают и лидер ЕС Петр Порошенко, и внефракционный Вадим Новинский, и целая компания депутатов ОПЗЖ: например, Медведчук, Левочкин, Столар. Неудивительно, что именно представители ОПЗЖ и ЕС закон критикуют больше всего.

В частности, в ЕС считают, что антиолигархический закон не побуждает влиятельных богачей избавиться своего главного оружия — медиа-активов, а вот возможности для давления, говорят, создает.

"Единственное ограничение, которое в этом законе, олигархи не имеют права участвовать в большой приватизации. Ты должен отказаться от своего медиа. То есть будут торги происходить с офисом президента. Ты не хочешь быть олигархом, хочешь что-то приватизировать, поддерживай на этом медиа нас, хвали нас. Или передай медиа тем, кому мы скажем, вот и вся сущность этого закона ", — утверждает народный депутат из фракции ЕС Николай Княжицкий.

Самый богатый украинец Ринат Ахметов по поводу "закона об олигархах" уже заявил, что считает себя только инвестором и давно не вмешивается в политику.

"Политика меня вообще не интересует. В 2006 году я принял решение баллотироваться в парламент и жалею об этом до сих пор. Я оказался самым большим прогульщиком и вообще не знаю, что я там делал. Признаю — это была моя ошибка. И повторять одну и ту же ошибку дважды я не собираюсь ", — отметил он.

В то же время известно, что целая группа нардепов в парламенте имеет тесные связи с Ахметовым и порой весьма заметно действует в его интересах. Так же и другие олигархи имеют своих лоббистов в Раде, в правительстве и многих других органах власти. Ни одну партию никто из них открыто не оплачивает, а все попытки сделать финансирование партий прозрачным они до сих пор успешно обходили.

Однако, во фракции "Слуга народа" верят, что смогут отсоединить большой бизнес от большой политики и планируют принять закон окончательно осенью. Если, конечно, олигархи не помешают.

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