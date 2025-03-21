Бывший депутат Кормышкина получила приговор: подробности решения

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности в незаконном обогащении бывшего народного депутата Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия. Соглашение предусматривает условный срок заключения и обязанность фигурантов перевести 2 млн грн на ВСУ.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В заявлении САП не указаны имена Кормышкиной и ее мужа, однако, по данным источников "Украинской правды", речь идет именно о них.

В сообщении прокуратуры указано, что 21 марта ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП, бывшим депутатом и ее мужем – экс-депутатом облсовета.

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Согласно соглашению, суд признал Кормышкину виновной в декларировании недостоверной информации, незаконном обогащении, а ее мужа – в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и в декларировании недостоверной информации.

Кормышкиной назначено окончательное наказание в виде 5 лет заключения со штрафом в 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (68 тыс. грн), с лишением сроком на два года права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления. Мужу экс-депутата назначено наказание в виде 5 лет заключения со штрафом в 68 тыс. грн и лишением на два года права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В то же время на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины "Освобождение от отбывания наказания с испытанием" суд освободил Кормышкину с мужем от отбывания основного наказания – заключения с испытанием, установив 2 года испытательного срока.

Кроме того, бывший депутат обязана перечислить в государственный бюджет 20 млн грн, и еще 2 млн грн — на нужды ВСУ.

У Кормышкиной с мужем есть 30 дней на обжалование приговора в Апелляционной палате ВАКС.

Напомним, ранее Кормышкина и ее муж признали вину в незаконном обогащении и заключили соглашение со следствием.

По данным следствия, в течение 2021-2022 годов бывшая народная избранница получила в собственность активы на сумму более 20 млн грн, тогда как ее официальный доход за этот период и сбережения составляли не более 2,7 млн грн.