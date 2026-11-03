Бывшая спикерка Зеленского Мендель получила подозрение в госизмене: что ее обвиняет в СБУ

Госизмена и оправдание агрессии: СБУ объявила подозрение Мендель / © ТСН

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Служба безопасности и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении бывшей пресс-секретаре президента Владимира Зеленского Юлии Менделе.

Об этом передают пресс-службы СБУ и ОГП.

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Правоохранители посетовали, что Мендель занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины.



Подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

«В своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене, а также оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну против нашего государства», — говорится в сообщении СБУ.

В Офисе генпрокурора более подробно «прошлись» по Менделю.

Там заявили, что в материалы, на которых основывается подозрение, вошли ее публичные высказывания в иностранных медиа и социальных сетях.

В частности, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она заявляла: «Я верю, что Украина на грани исчезновения», «Видите ли, моя нация деградирует».

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Также Мендель утверждала, что в Украине отсутствует демократия и свобода слова, нет свободы слова. «Страна полна запретов. Все запрещено», — говорила она в интервью и сравнивала ситуацию в государстве с Советским Союзом.

На своей странице в Facebook бывшая пресс-секретарь Зеленского распространяла утверждение о якобы извлечении выгоды от продолжения войны, политическом патронате, пропаганде и преследовании инакомыслящих.

Поскольку Мендель находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Что известно о Юлии Менделе

Напомним, Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. В 2021 году она написала книгу «Каждый из нас президент», в которой хвалила Владимира Зеленского.

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В одном из заявлений она назвала Зеленского «величайшим лидером ХХ века».

Однако сейчас она резко изменила свою риторику. В мае Мендель подверглась критике после своего резонансного интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда Мендель сделала ряд критических заявлений о Зеленском и обратилась к Путину.

В июне этого года Мендель снова обвинила украинские власти в том, что ей якобы выгодна война. Бывшая пресс-секретарь Зеленского уже договорилась к тому, что назвала своего бывшего шефа диктатором.

13 сентября этого года Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря. Позже Юлия Мендель пожаловалась, что ей запретили вход в Европарламент.

Обо всех этапах жизни бывшего спикера Владимира Зеленского и его последних откровений читайте в этой статье ТСН.ua.

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