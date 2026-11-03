ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
193
Время на прочтение
2 мин

Бывшая спикерка Зеленского Мендель получила подозрение в госизмене: что ее обвиняет в СБУ

Бывшему спикеру президента Юлии Мендель инкриминируют государственную измену.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Госизмена и оправдание агрессии: СБУ объявила подозрение Мендель

Госизмена и оправдание агрессии: СБУ объявила подозрение Мендель / © ТСН

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении бывшей пресс-секретаре президента Владимира Зеленского Юлии Менделе.

Об этом передают пресс-службы СБУ и ОГП.

Правоохранители посетовали, что Мендель занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины.

Подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

«В своих публичных высказываниях и сообщениях в соцсетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене, а также оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну против нашего государства», — говорится в сообщении СБУ.

В Офисе генпрокурора более подробно «прошлись» по Менделю.

Там заявили, что в материалы, на которых основывается подозрение, вошли ее публичные высказывания в иностранных медиа и социальных сетях.

В частности, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она заявляла: «Я верю, что Украина на грани исчезновения», «Видите ли, моя нация деградирует».

Также Мендель утверждала, что в Украине отсутствует демократия и свобода слова, нет свободы слова. «Страна полна запретов. Все запрещено», — говорила она в интервью и сравнивала ситуацию в государстве с Советским Союзом.

На своей странице в Facebook бывшая пресс-секретарь Зеленского распространяла утверждение о якобы извлечении выгоды от продолжения войны, политическом патронате, пропаганде и преследовании инакомыслящих.

Поскольку Мендель находится за пределами Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности.

Что известно о Юлии Менделе

Напомним, Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. В 2021 году она написала книгу «Каждый из нас президент», в которой хвалила Владимира Зеленского.

В одном из заявлений она назвала Зеленского «величайшим лидером ХХ века».

Однако сейчас она резко изменила свою риторику. В мае Мендель подверглась критике после своего резонансного интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Тогда Мендель сделала ряд критических заявлений о Зеленском и обратилась к Путину.

В июне этого года Мендель снова обвинила украинские власти в том, что ей якобы выгодна война. Бывшая пресс-секретарь Зеленского уже договорилась к тому, что назвала своего бывшего шефа диктатором.

13 сентября этого года Владимир Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря. Позже Юлия Мендель пожаловалась, что ей запретили вход в Европарламент.

Обо всех этапах жизни бывшего спикера Владимира Зеленского и его последних откровений читайте в этой статье ТСН.ua.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie