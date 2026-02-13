Бывшего заместителя главы ОП Шурму и его брата объявили в розыск

Ростислав Шурма / © Офис президента Украины

Дополнено новыми материалами

Экс-замглавы ОП, бывшего члена наблюдательного совета «Нафтогаз Украины» Ростислава Шурму и его брата Олега объявили в розыск.

Об этом стало известно с сайта МВД.

Обоих подозревают по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 УК (легализация имущества, полученного преступным путем).

Ростислав Шурма сейчас находится за границей

Его брат также объявлен в розыск

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что Ростислава Шурму уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента. Впоследствии он уехал за границу как отец троих детей, где к нему пришли с обысками местные правоохранители по запросу НАБУ.

А уже в январе 2026 года НАБУ и САП обнародовали записи разговоров, свидетельствующих о том, что Шурма лично контролировал уровень выплат по «зеленому тарифу» подконтрольным ему компаниям.

Расследуемое НАБУ и САП дело касается коммерческих энергогенерирующих объектов в Запорожской области, оказавшихся под оккупацией. Ранее журналисты-расследователи установили, что государство могло выплатить более 320 миллионов гривен за электроэнергию станциям, связанным с братом Шурмы и его бывшим подчиненным.