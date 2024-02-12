Бывшему нардепу Пашинскому вручили подозрение – СМИ: что говорит сам политик

Пашинский заявил об обысках в своем доме, однако опроверг информацию о подозрении.

Правоохранители вручили подозрение бывшему нардепу Украины Сергею Пашинскому. Пока не разглашается, по каким именно статьям было вручено подозрение.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Экс-нардепу Пашинскому вручили подозрение", – сказали собеседники издания.

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Сам Пашинский сообщил, что утром 12 февраля в его жилье с обысками пришли работники СБУ и НАБУ. В то же время он опроверг информацию о врученном подозрении:

"Информация о подозрении – фейк! Очень интересно, с другой стороны, каким образом анонимные телеграм-каналы узнают о следственных действиях правоохранителей".

Пашинский уточнил, что с обысками к нему пришли по делу о передаче "топлива Курченко" государству. По его словам, во времена президентства Виктора Януковича этот олигарх "наживился активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов, которые в 2014-м году удалось передать государственным нефтяным операторам".

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"В 2015-м году, как народный депутат Украины, я обратился к Президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ "топливом Курченко", что очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов. Лишь несколько недель назад "следком россии" обвинил меня в начале АТО в 2014-ом году. И вот сейчас странная синхронизация со стороны украинских следователей…" – говорится в заявлении экс-нардепа.

Пашинский добавил, что с марта 2022 года возглавляет Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, и утверждает, что за это время ни разу не покидал страну.

К слову, в августе 2023 года в расследовании The New York Times сообщалось, что компания, связанная с Пашинским, стала крупнейшим частным поставщиком оружия для ВСУ. Однако украинские военные получают необходимое вооружение по самым высоким ценам.

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