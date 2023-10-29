Бывший американский вице-президент Майк Пенс не будет участвовать в выборах главы государства

Бывший вице-президент Майк Пенс объявил, что завершает свою президентскую кампанию 2024 года.

Об этом пишет Axios.

Объявление сделано после того, как бывшему вице-президенту было трудно получить поддержку на переполненных республиканских праймериз и менее чем за две недели до третьих дебатов Республиканской партии.

"Мне стало ясно, что сейчас не мое время", — сказал Пенс в своей речи. «Итак, после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию с сегодняшнего дня».

"Я оставляю эту кампанию, но позвольте мне пообещать вам, что я никогда не покину борьбу за консервативные ценности и никогда не перестану бороться за избрание принципиальных лидеров республиканцев на все должности в стране", — добавил он.

Согласно его последнему заявлению в Федеральную избирательную комиссию, на конец третьего квартала Пенс имел долг в размере примерно 620 000 долларов США, а в октябре имел на руках лишь 1,18 миллиона долларов наличными.

Пенс, сделавший обращение к евангельским консерваторам в Айове центральным в своей заявке, получил в среднем около 3,8% на национальных первичных опросах Республиканской партии, согласно трекеру FiveThirtyEight, последний раз обновленному 27 октября.

Он еще не прошел квалификацию для третьих республиканских праймериз, намеченных на 8 ноября.

Пенс начал свою президентскую кампанию в июне.

Добавим, что бывший президент Дональд Трампа сейчас лидирует в борьбе за выдвижение от Республиканской партии.

«Любой, кто ставит выше Конституции, никогда не должен быть президентом Соединенных Штатов», — сказал Пенс, вспоминая, как его бывший босс пытался давить на него, чтобы он отклонил результаты коллегии выборов 6 января 2021 года.

Напомним, ранее Мэри Трамп, племянница экспрезидента Соединенных Штатов, заявила, что 45-й лидер США Дональд Трамп мог сдать диктатору Владимиру Путину секреты, касающиеся обороны Израиля. Тот, в свою очередь, передал эту информацию Ирану и террористам ХАМАС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.