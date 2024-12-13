Бывший генпрокурор Костин получит дипломатическую должность — источники

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин, подавший в отставку после скандала с массовым оформлением работниками прокуратуры Хмельницкой области статуса лиц с инвалидностью, может получить дипломатическую должность.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в команде президента Украины Владимира Зеленского.

По словам неназванного источника, Костин может стать послом в Нидерландах.

Собеседник издания не раскрыл, кто займет место уволенного генпрокурора.

"Решение относительно преемника Костина еще не принято, но готовится", — уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского ищут замену генеральному прокурору Украины Андрею Костину.

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