Бывший глава британской разведки MI-6 заявил, что Путин живет в "изолированном информационном пузыре"

Путин слушает только определенное количество людей и блокирует все остальные мнения.

Президент РФ Владимир Путин, развязавший варварскую войну в Украине, убивая мирных людей, изолированный в информационном пузыре, созданном им самим, куда проникает очень мало посторонней информации, особенно любой, которая может противоречить его мнениям.

Об этом заявил бывший глава британской службы разведки МИ-6 Джон Соэрс, пишет BBC.

Отмечается, что сегодня круг тех, с кем разговаривает Путин, сузился с людьми, кто разделяет мировоззрение президента государства-агрессора и его навязчивые идеи, считает британская разведка.

"Проблема понимания шагов Кремля состоит в том, что Путин является единственным, кто принимает решение в Москве", – объясняет Джон Сифер, ранее управлявший операциями ЦРУ в России.

По словам бывшего главы MI-6, в такой хорошо защищенной системе, как Россия, очень сложно иметь хорошие разведданные о том, что происходит в голове лидера, особенно, когда так многие его люди не знают, что на самом деле происходит.

Профессор психологии Адриан Фернхэм отметил, что Путин слушает лишь несколько людей и блокирует все другие мнения.

"Он является жертвой собственной пропаганды в том смысле, что он слушает лишь определенное количество людей и блокирует все остальное. Это дает ему странный взгляд на мир", – говорит Адриан Фернхэм.

Напомним, Путина могут убить уже в этом году: российский политик сообщил, кому удастся это сделать.

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