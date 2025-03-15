Бывший канцлер Германии Ангела Меркель осудила Путина за то, что он сделал с Украиной — Spiegel

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что важно анализировать мотивы президента России Владимира Путина, но это не означает поддержки его политики. Она также отвергла пренебрежительное использование термина "понимающие Путина", подчеркнув, что дипломатия нуждается в оценке всех интересов.

Об этом сообщил Spiegel.

Бывший федеральный канцлер Ангела Меркель в интервью Berliner Zeitung подробно высказалась о России и ее войне против Украины. Она дала понять, что принципиально исключает пренебрежительное использование термина "те, кто понимает Путина" ("Putin-Versteher").

"Понимать, что делает (глава Кремля Владимир) Путин, ставить себя на его место — это не ошибка", — отметила Меркель.

Она подчеркнула, что это основная задача дипломатии, и это отличается от поддержки Путина.

"Нет никакого оправдания потому, что он нападает на другую страну. Но обсуждение интересов России должно происходить", – подчеркнула эксканцлер.

Она также заявила, что обвинение в "понимании Путина" является аргументом, останавливающим любую дискуссию.

По ее наблюдениям, для Путина очень важно признание – "особенно со стороны Америки".

Меркель объяснила, что такой образ мышления сформировался еще во время Холодной войны: для Путина определяющими игроками не Германия или ЕС, а действительно большая сила – Соединенные Штаты Америки.

"Они были и остаются его главным ориентиром", – подытожила она.

Напомним, ранее мы писали, что дата 17 марта стала предметом внимания в контексте возможных переговоров между США и РФ.

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