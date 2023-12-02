ЦАХАЛ атаковал командные центры ХАМАСа, подземные объекты и военный комплекс

За последние часы террористическая инфраструктура в секторе Газа была обстреляна и этой территории были нанесены удары.

Об этом сообщает армия обороны Израиля в социальных сетях.

Цели включали оперативные командные центры, в которых действовали террористы ХАМАС, подземные объекты и военный комплекс, откуда ранее по солдатам были запущены противотанковые ракеты.

Кроме того, армия обороны Израиля ликвидировала ряд террористических очагов по всему Сектору Газы, включая террористическую ячейку из более чем 10 террористов. Ячейка действовала рядом с наземными войсками и была идентифицирована наблюдателями ЦАХАЛа.

Кроме того, во время совместных наземных и воздушных действий силы ЦАХАЛ помешали двум террористическим ячейкам, обстрелявшим войска ЦАХАЛ в Секторе Газы из минометов.

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