"Царь голый": Подоляк спрогнозировал, чем закончится десакрализация Путина в России

Россияне начинают понимать, что силовая вертикаль в РФ не работает, поэтому быстро нарастает криминализация социальных отношений и обостряются этнические конфликты.

Поражение на поле боя и общее состояние России после нападения на Украину десакрализовали и Путина, и его окружение. Следствием этого явления станут внутренние саботажи, утрата управляемости процессами, криминализация общества и этнические конфликты в РФ.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью каналу "Рада" в эфире национального телемарафона.

“Царь голый. Конкретно. Это постепенно понимает наиболее неадекватное сообщество. И они начинают претендовать на долю неконтролируемого процесса. Поскольку все не могут приехать в Украину, потому что здесь убивают, но они хотят помародерить - это сущность русского мира. Они начинают понимать, что силовая вертикаль не работает в РФ и поэтому быстро нарастает криминализация социальных отношений”, — отметил он.

По словам Подоляка, Министерство внутренних дел РФ дает официальную статистику о росте на 600% (!) количества уголовных правонарушений в приграничных с Украиной областях.

“На самом деле гораздо больше и – на всей территории России. Таким образом, это количество саботажа будет нарастать, все будет взрываться и грабиться. И мы с вами где-то через 3-4 месяца будем обсуждать апокалиптическую криминальную ситуацию в РФ”, — прогнозирует советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что эти процессы – это прямое следствие войны, и они будут нарастать так же, как партизанское и диверсионное движение.

"Это движение (партизан и диверсантов — ТСН) будет внутренним, потому что есть много конфликтов на территории России, там много этнических общин, которые постоянно имели существенные ограничения. Башкирия, Чечня, то есть Ичкерия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Бурятия — у них все будут определенные претензии”, — отметил он.

Напомним, украинская разведка сообщает об активизации движения сопротивления в РФ . Так, партизаны в России снова смогли остановить гражданские поезда и военные эшелоны на участке Транссибирской железной дороги в Красноярске.

Читайте также: