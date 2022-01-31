"Цель Путина — посеять разобщенность": экс-советник Меркель выступил за поставку немецкого оружия Украине

По словам экс-советника, правительство Германии применяет двойные стандарты, ведь продолжает экспортировать в Израиль новые подводные лодки.

Бывший советник по внешней политике экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Гойсген, который возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, выступил за поставку немецкого оружия Украине.

Об этом он заявил во время интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, пишет DW.

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По словам экс-советника, правительство Германии применяет двойные стандарты, отказываясь от поставок оружия Украине со ссылкой на правила контроля над вооружениями. С одной стороны, из-за своего исторического прошлого Германия очень неохотно отправляет оружие в зоны конфликта. В то же время, страна экспортирует в Израиль новые подводные лодки.

В частности, Гойсген вспомнил расстрелы немецкими военными более 30 тыс. украинских евреев в Бабьем Яру в 1941 году.

"Сейчас справедливо спрашивают, не должна ли Германия по той же причине поставлять оружие и Украине", — отметил политик.

По словам экс-советника Меркель, когда Германия отказывается от поставки оружия Киеву, она хочет избежать трудностей, несмотря на нарушение Россией международного права и в 2014-2015 годах, и сейчас.

Но несмотря на это будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал Евросоюз и страны НАТО к единству из-за кризиса вокруг Украины.

"Сплоченность — сильное средство, способное произвести впечатление на Россию. Методом Путина были и остаются попытки посеять разобщенность между Европой и США и внутри Евросоюза. Поэтому страны НАТО и ЕС должны держаться вместе", — подчеркнул Гойсген.

Напомним, новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение страны и отметил, что не желает "Германии чувствовать то, что чувствуем мы", когда Россия прислала 130 тыс. военных к украинским границам.

Кроме того, в Берлине в воскресенье, 30 января, несколько десятков украинских и иностранных граждан вышли на совместную акцию "У войны нет границ!", чтобы выразить протест против агрессии России в отношении Украины.

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