Целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС – Макрон

Целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС – Макрон

Президент Франции заявил о необходимости "нового баланса", что гарантировало бы безопасность стран Европы и успокоило бы Россию.

Договоренности, которые позволили бы избежать открытого конфликта на территории Украины, могут быть согласованы. В то же время Россия имеет право поднимать вопросы, связанные со своей безопасностью.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BBC.

По словам французского лидера, суверенитет Украины не подлежит обсуждению.

"Геополитической целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС. Эффективный и длительный диалог с Россией не может и не должен идти из-за ослабления какого-либо европейского государства. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, равно как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", — заявил он.

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Он выразил надежду, что его диалога с российским президентом будет достаточно, чтобы предотвратить военный конфликт.

В то же время президент Франции заявил, что считает неправильным ожидать от Москвы односторонних мер по деэскалации ситуации, и сказал, что Россия имеет право выражать собственные беспокойства.

Но, по его словам, налаживание диалога с Россией не может пройти из-за ослабления какого-либо европейского государства".

"Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир", – сказал он.

Напомним:

7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а уже на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор накануне визита последнего в Москву. Стороны обсудили сдерживание России в ответ на стягивание российских войск на границу с Украиной.

Макрон и Зеленский будут говорить о безопасности в Украине

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