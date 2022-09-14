"Это цена путинского пути смерти и разрушения": Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС проявить решимость к Кремлю

Санкции ЕС против России, введенные за полномасштабное вторжение РФ в Украину, не отменят.

Экономика России благодаря санкциям постепенно рушится, но именно "Кремль направил российскую экономику на путь забвения – это цена путинского пути смерти и разрушения".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я хочу четко заявить, что санкции никуда не денутся. Пора для нас проявить решительность, а не умиротворение. То же касается и нашей финансовой поддержки Украины", — подчеркнула президент Еврокомиссии во время речи 14 сентября.

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По ее словам, финансовый сектор России находится на жизнеобеспечении.

"Мы отрезали три четверти российского банковского сектора от международных рынков. Около тысячи международных компаний покинули страну. Производство автомобилей упало на три четверти по сравнению с прошлым годом. Аэрофлот останавливает самолеты, потому что запчастей больше нет. Российские военные вынимают чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить свою военную технику, потому что у них закончились полупроводники. Промышленность России в руинах. Именно Кремль направил российскую экономику на путь забвения. Это цена путинского пути смерти и разрушения", — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, израильские СМИ сообщили, что соратник Порошенко Ложкин просил Макрона снять санкции с российского олигарха.

Как сообщалось, дружественная в Россию Венгрия требует от ЕС снять санкции с трех российских олигархов.

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