Цена субъектности: как конфликт Зеленского с Трампом повлиял на Украину

Конфликт между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете имел два последствия одновременно.

Дипломат Андрей Веселовский считает, что спор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме имел двойной эффект для Украины. С одной стороны, это подняло субъектность страны на международной арене, но с другой – привело к существенным потерям, в частности, остановке военной помощи США.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Конфликт между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете имел два последствия одновременно. Во-первых, в итоге этот конфликт существенно поднял субъектность Украины. Количество людей в США и за пределами Америки, выступивших за поддержку Украины, просто поразительно. Почти вся Европа выступила на нашей стороне. Даже те, кто раньше тихо молчали".

Однако повышенное внимание к Украине имело и другую сторону.

"За каждую субъектность нужно платить. В частности, США остановили поставки всех видов вооружения для Украины. Во-вторых, угрозы. США угрожают Украине ухудшить оказание помощи в разведданных, поддержке связи и т.д. Все это, конечно, может сказаться на нашем фронте и моральном духе наших граждан", – добавляет Веселовский.

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Несмотря на напряжение в отношениях с Вашингтоном, дипломат отмечает, что поддержка Европы будет только расти и может компенсировать потери американской политики.

"Украина продемонстрировала очень твердо в Европе, что теперь это возместится многомесячными, если не многолетними, полноценными поддержками большинства европейских стран", – заключает он.

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