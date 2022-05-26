"Ценности – не просто слово": Зеленский высказался о жителях территории, которую "предлагают обменять на иллюзию мира"

"Ценности – не просто слово": Зеленский высказался о жителях территории, которую "предлагают обменять на иллюзию мира"

Президент Владимир Зеленский заявил – те, кто советует Украине что-то отдать России, эти "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей, живущих на этих территориях.

Зеленский подчеркнул, что нужно всегда видеть людей и помнить, что ценности – это не просто слово.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 25 мая.

"По всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово", – сказал президент.

Напомним, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна уступить России часть своих территорий, а Соединенные Штаты и Запад должны не рассчитывать на поражение РФ в войне. После этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что пророссийские лоббисты в Европе начинают поднимать головы.

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