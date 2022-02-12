"Ценю личную вовлеченность": Зеленский поговорил по телефону с Макроном

"Ценю личную вовлеченность": Зеленский поговорил по телефону с Макроном

В частности, говорили о "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщили на странице главы государства в Twitter.

По словам Зеленского, он продолжил диалог с главой Франции и поблагодарил его за визит в Украину.

"Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", — говорится в сообщении президента.

К слову, Макрон был с официальным визитом в Киеве 8 февраля. Днем ранее он встречался в Москве с Владимиром Путиным.

Напомним:

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.

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