"Ценю личную вовлеченность": Зеленский поговорил по телефону с Макроном

В частности, говорили о "нормандском формате".
Президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщили на странице главы государства в Twitter.
По словам Зеленского, он продолжил диалог с главой Франции и поблагодарил его за визит в Украину.
"Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и ТКГ. Обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", — говорится в сообщении президента.
К слову, Макрон был с официальным визитом в Киеве 8 февраля. Днем ранее он встречался в Москве с Владимиром Путиным.
Напомним:
Президент Франции Эммануэль Макрон 12 февраля поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился 1,4 часа. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.
Президент США Джо Байден 12 февраля также побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Разговор длился более одного часа Главная тема – напряженность у границ Украины и наращивание войск Российской Федерации.
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