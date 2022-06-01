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Церковные вопросы и нюансы предоставления оборонного вооружения Украине: главные события ночи 1 июня

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Церковные вопросы и нюансы предоставления оборонного вооружения Украине: главные события ночи 1 июня

Фото: УНІАН

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные события ночи 1 июня:

  • Недавно состоялся сбор более 400 подписей под обращением к Патриарху Варфоломею инициировать над Московским патриархом Кириллом высший церковный суд. Священник УПЦ Андрей Пинчук, известный своей проукраинской позицией, рассказал о судьбе этого обращения. Читать дальше –>
  • 27 мая Собор УПЦ (МП) заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. Самостоятельность УПЦ, которая теперь категорически не согласна с приставкой "МП" (Московского патриархата. — Ред.), должно быть отражено в новой редакции устава. Священник УПЦ МП Андрей Пинчук убеждает – изменения в устав действительно приняли. Читать дальше –>
  • Пинчук признал, что УПЦ сейчас находится в неопределенном состоянии, ведь с РПЦ и Кириллом напряженные отношения и вместе с Вселенским патриархатом до сих пор не восстановлено евхаристическое общение. Читать дальше –>
  • Администрация США в течение ближайших дней предприняла все необходимые шаги по объявлению и отправке новых видов вооружений в Украину. Речь идет о масштабном пакете поддержки, принятом Конгрессом и утвержденном президентом США Джо Байденом. Читать дальше –>
  • Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал последнее заявление президента Байдена, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности для потенциального поражения территории России. Читать дальше –>

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