Церковные вопросы и нюансы предоставления оборонного вооружения Украине: главные события ночи 1 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные события ночи 1 июня:
- Недавно состоялся сбор более 400 подписей под обращением к Патриарху Варфоломею инициировать над Московским патриархом Кириллом высший церковный суд. Священник УПЦ Андрей Пинчук, известный своей проукраинской позицией, рассказал о судьбе этого обращения. Читать дальше –>
- 27 мая Собор УПЦ (МП) заявил о "независимости", а также о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу войны в Украине. Самостоятельность УПЦ, которая теперь категорически не согласна с приставкой "МП" (Московского патриархата. — Ред.), должно быть отражено в новой редакции устава. Священник УПЦ МП Андрей Пинчук убеждает – изменения в устав действительно приняли. Читать дальше –>
- Пинчук признал, что УПЦ сейчас находится в неопределенном состоянии, ведь с РПЦ и Кириллом напряженные отношения и вместе с Вселенским патриархатом до сих пор не восстановлено евхаристическое общение. Читать дальше –>
- Администрация США в течение ближайших дней предприняла все необходимые шаги по объявлению и отправке новых видов вооружений в Украину. Речь идет о масштабном пакете поддержки, принятом Конгрессом и утвержденном президентом США Джо Байденом. Читать дальше –>
- Представитель Государственного департамента США Нед Прайс прокомментировал последнее заявление президента Байдена, что его администрация не планирует поставлять Украине ракеты большой дальности для потенциального поражения территории России. Читать дальше –>
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