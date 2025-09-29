"Время работает против России": глава МИД Франции оценил способности государства-агрессора

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

Сегодня час работает против России. Она терпит значительные неудачи, и все это видят.

Об этом сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на Варшавском форуме безопасности.

Все осознают, подчеркнув он, что государство-агрессорка сейчас терпит неудачу — экономически и политически.

«Прошло уже три года, Россия не достигла ни одного прогресса на передовой, а ее экономика, ее гражданская экономика сейчас разрушается из-за ресурсов, которые Путин вкладывает в военные усилия, из-за эффективности украинских вооруженных сил в уничтожении некоторых логистических узлов и энергетических мощностей России, а также из-за санкций, которые мы применили и которые мы собираем.

Как мы писали, у форума Германия пообещала до конца 2025 года значительно усилить украинскую противовоздушную оборону, передал две современные зенитно-ракетные системы Patriot.

Решение принято с учетом роста интенсивности ударов со стороны РФ.

«Недавние атаки России – более 580 дронов и более 40 ракет – вновь подчеркнули важность укрепления украинской противовоздушной обороны. И именно этим мы занимаемся. Германия уже передала три системы Patriot. До конца этого года мы предоставим еще две современные системы Patriot при поддержке наших норвежских партнеров», — подчеркнул министр обороны Германии Борис Писториус на Варшавском форуме безопасности.