Час вопросов к правительству и социальная защита детей: каким будет заседание Рады 4 июня

Заседание должно начаться в 10:00.

В пятницу, 4 июня, Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание пятой сессии.

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Согласно повестке дня, сегодня заседание начнется "Часом вопросов к правительству", на котором парламентарии заслушают вопросы о состоянии социальной защиты детей и неотложные меры, направленные на защиту ребенка в Украине.

Во втором чтении депутаты сегодня рассмотрят, в частности, законопроект о добровольном однократном декларировании. Также будет рассматриваться законопроект, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и позволит привлекать к административной ответственности водителей на автомобилях с дипломатическими номерами.

Среди прочего, рассмотреть планируется и законопроект по защите детей от наблюдения за охотой и законопроект по недопущению негативных экономических последствий недобросовестного банкротства предприятий вследствие военной агрессии на востоке Украины.

Парламентарии рассмотрят также вопрос об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека и законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена в Украине. В повестке дня на этот день также законопроекты по аграрной тематике.

Кроме того, планируется рассмотреть ратификационные законопроекты и проекты постановлений об установлении границ и переименовании населенных пунктов.

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