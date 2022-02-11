Путин в разговоре с Макроном назвал революцию в Украине "переворотом" / Getty Images

"Часами переписывал историю": СМИ узнали о поведении Путина на встрече с Макроном

"Часами переписывал историю": СМИ узнали о поведении Путина на встрече с Макроном

В ходе переговоров президент Франции находился с президентом РФ наедине, без помощников и только с одним переводчиком.

После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что тот изменился за последние три года и стал жестче.

Об этом сообщает Reuters.

"Он (Путин – ред.) часами переписывал историю с 1997 года. Он топил собеседника в этих длинных монологах. А президент (Макрон – ред.) продолжал возвращаться к злободневным проблемам", – говорится в материале издания.

Через пять часов переговоров Макрон понял, насколько нынешний Путин отличается от того, каким был три года назад, сообщил один из источников.

Так, президент России рассказывал французскому коллеге, что Запад нарушил обязательства перед РФ с 1997 года, когда в НАТО вошли постсоветские страны. Путин назвал это соглашение предательством предыдущих обещаний НАТО не расширяться, хотя члены Альянса отрицают, что когда-либо давали такие обещания.

Российский лидер в разговоре с французским назвал Революцию Достоинства в Украине "переворотом" и заявил, что президент Владимир Зеленский контролируется США.

По информации источника, после переговоров с Путиным Макрон сказал своей команде, что когда принимал президента РФ во Франции в 2019 году, тот казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.

Напомним, Макрон встретился с Путиным 7 февраля. После переговоров президент Франции отметил, что разговор был содержательным, и сделал ряд заявлений.

Встреча президентов: что обсудили Макрон и Зеленский

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