"Часов Яр уже взяли": Путин заявил неправду, Киев сразу ответил

Владимир Путин

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы город Часов Яр в Донецкой области уже несколько дней находится под контролем российской армии.

Этот тезис активно тиражируют прокремлевские медиа, в частности РИА Новости.

По словам российского президента, «все, кто еще недавно мечтал о стратегическом поражении России, теперь лишь стремятся остановить наше наступление любой ценой».

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Впрочем, в ЦПД уже опровергли эту информацию.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что российские войска не контролируют Часов Яр. По его словам, это очередной фейк со стороны Кремля, направленный на морально-психологическое давление.

Напомним, министерство обороны России заявило о якобы «освобождении» города Часов Яр в Донецкой области, однако украинские военные и аналитики однозначно опровергают эту информацию. В Киеве отмечают: подобные заявления — это очередной элемент российской информационной войны и попытка манипуляции общественным мнением.

В сообщении российского ведомства говорилось, что так называемая «Южная группировка» якобы захватила Часов Яр в рамках «ДНР». Впрочем, никаких доказательств или подтверждений российская сторона не предоставила.

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Спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов заявил, что ситуация в городе остается неизменной на протяжении последних месяцев. По его словам, заявления Кремля являются фейком, целью которого является распространение информации даже посредством опровержений.

Это подтверждают и последние аналитические данные OSINT-проекта DeepState. Согласно обновлениям по состоянию на 30 июля, только часть восточных и северных окрестностей Часового Яра находится под временным контролем оккупантов.