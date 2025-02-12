"Часть концепции": Медведев цинично высказался об ударах по Киеву

Это очередное доказательство того, что у россиян нет желания и намерения завершать войну.

Путинский муртад Дмитрий Медведев цинично высказался об ударах РФ по Киеву. По его словам, это часть концепции "мир через силу".

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Мир через силу говорите? Иногда эта концепция работает действительно. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве по прилету наших ракет и БПЛА", — заявил Медведев.

Медведев заявил, что сегодняшние удары ВС РФ по Киеву являются частью концепции "мира через силу".

Напомним, 12 февраля россияне ударили баллистикой по Киеву. Есть погибший, также пострадал 9-летний ребенок. Зафиксированы разрушения в разных районах.

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