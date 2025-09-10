Часть плана учений: Зеленский дал неожиданное объяснение атаки российских дронов на Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Атака российских дронов на Польшу, которая произошла в ночь на 10 сентября, может быть частью совместных военных учений России и Беларуси, которые начинаются в эти дни.

Такое мнение высказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, движение российских дронов в направлении границы с Польшей, которое начали фиксировать с часу ночи, было целенаправленным, а не случайностью или ошибкой.

«Россияне задействовали для захода в польское воздушное пространство и нашу территорию, и территорию Беларуси. Почти два десятка дронов зашли в Польшу, и со стороны Украины они завели, похоже, менее половины от общего количества», — отметил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что россияне испытывают «пределы возможного».

«Реакцию испытывают, фиксируют, как действуют вооруженные силы стран НАТО, что они могут и чего пока не могут. На территории Беларуси начались совместные с россиянами учения, и это может быть частью, так сказать, плана учений», — намекнул он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина предложила Польше необходимую помощь с противодействием российским дронам, которых впоследствии может быть не десятки, а сотни.

«Только совместные европейские силы могут дать защиту. Мы готовы помочь и технологией, и обучением экипажей, и необходимыми разведданными… Украина предлагает скоординировано, продуманно, совместно защищать воздушное пространство. Мы представили партнерам, как это сделать. Детали понятны, как не дать расширяться войне и как остановить российские шаги на эскалацию», — отметил украинский лидер.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники

Впоследствии в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении нескольких воздушных целей истребителями F-16 и F-35

Как сообщалось ранее, на территории республики Беларусь с 12 по 16 сентября состоятся совместные военные учения Беларуси и России «Запад-2025».

Военный эксперт, директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло предположил, что во время этих учений могут случаться провокации, подобные инциденту, когда российский беспилотник «Гербера» залетел на территорию Литвы.