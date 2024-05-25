"Часть самообороны": Берлин призывает разрешить Украине бить по РФ западным оружием

В частности, немецкий политик вспоминает Харьков, сильно страдает от обстрелов.

Глава комитета немецкого Бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер выступил с предложением не препятствовать Украине атаковать территорию РФ западным оружием.

Об этом заявил политик в интервью газетам медиагруппы Funke Media Group, сообщает Spiegel.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать оружие, которое она получила, для защиты от российских истребителей в российском воздушном пространстве", — отмечает глава Комитета по европейским делам Бундестага.

Он отметил, что международное право позволяет подвергшемуся нападению государству атаковать военные объекты, расположенные на территории страны-агрессорки.

"Это часть самообороны. Ведь российская армия бомбит украинский город Харьков, имеющий миллионное население, днем и ночью со своей территории, в том числе и управляемыми бомбами, попадающими всего за 40 секунд", — заявил Антон Хофрайтер.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников разрешить Украине избивать их оружием по территории России. По его словам, правила использования данного вооружения следует смягчить.

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