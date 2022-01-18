Часть сенаторов, приехавших в Украину, блокировали санкции против "Северного потока-2"

Демократы говорят, что голосовали "против" для сохранения отношений с Германией.

Накануне в Украину прибыла делегация с сенаторами США. Среди них были как республиканцы (Роберт Портман, Кевин Крамер и Роджер Уикер), так и демократы (Джин Шахин, Крис Мерфи, Эми Клобушар и Ричард Блюменталь). Часть из них несколько дней назад не поддержала пакет санкций против "Северного потока-2".

Как свидетельствуют данные голосования в Сенате, за законопроект проголосовали 55, против – 44, но для принятия документа требуется 60 голосов. В частности, среди выступивших были все сенаторы от демократов, которые приехали с визитом в Украину. Республиканцы поддержали проект своего соратника Теда Круза.

В общем, позиции по санкции за "Северный поток-2" среди делегации разделились так:

Джин Шахин – против

Роберт Портман – за

Крис Мерфи — против

Эми Клобушар – против

Ричард Блюменталь – против

Кевин Крамер – за

Роджер Викер – за

Сенатор от Демократической партии Джин Шахин уже в Киеве заявила журналистам, что "не пора вводить санкции против "Северного потока-2", чтобы не разъединять Германию и США и других союзников в Европе".

"Справедливо сказать, что Конгресс выступает против газопровода "Северный поток-2". Мы рассматриваем его как долгосрочную энергетическую угрозу для Европы. Однако сейчас приоритет – отправить важное сообщение Владимиру Путину и России, и надо держаться как можно ближе с нашими союзниками, когда мы Будем посылать согласованное сообщение", — сказала Шахин.

Эми Клобучар добавила, что администрация президента США Джо Байдена в пределах собственных полномочий изучает, какие могут применить ограничительные меры против РФ, и, в частности, анализируются все секторы российской экономики, которые могут попасть под санкции. При этом сенатор сказала, что санкции будут наиболее эффективными тогда, если будут приниматься в сотрудничестве с союзниками.

Законопроект предусматривал введение санкций отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также ряд их работников в течение 15 дней после его принятия.

Напомним, в Украину 17 января прибыла двухпартийная делегация конгресса США. Визит американских дипломатов, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, укрепляет стратегическое партнерство Украина-США и способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.

Сенаторы встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром внутренних дел Денисом Монастырским и министром обороны Алексеем Резниковым.