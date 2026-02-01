Частичный шатдаун в США: финансирование повисло в Палате представителей

Конгресс / © Associated Press

Реклама

В Соединенных Штатах растет вероятность частичного шатдауна , после того, как пакет законодательных актов о финансировании федерального правительства, уже прошедшего голосование в Сенате, не получил необходимой поддержки в Палате представителей.

Об этом сообщает The Hill.

Пакет расходов должен обеспечить средства для работы правительства до конца финансового года, но его продвижение заблокировано в нижней палате Конгресса из-за споров внутри Республиканской партии. Часть законодателей требует изменений, особенно в части финансирования Департамента внутренней безопасности.

Реклама

Представители Палаты представителей настаивают на том, чтобы пакет вернулся с поправками, прежде чем они готовы его поддержать. Без голосования в нижней палате документы не могут быть окончательно приняты, что создает риск для финансирования федеральных структур.

СМИ отмечает, что часть федеральных учреждений уже начинает работать в ограниченном режиме по истечении срока предварительного финансирования. В то же время законодатели имеют ограниченное время, чтобы найти компромисс и принять пакет до того, как приостановка работы государственных служб станет более масштабной.

Политические споры включают в себя различные подходы к иммиграционной политике, в частности по деятельности федеральных агентств, занимающихся вопросами национальной безопасности. Эти разногласия усиливают напряжение внутри Конгресса и тормозят согласование финансового пакета.

Голосование в Палате представителей ожидается по возвращении законодателей с перерыва. Если документ получит поддержку, временные перебои в работе правительства могут закончиться без серьезных последствий. Если нет — часть федеральных служб будет вынуждена работать в штате ограниченных возможностей дольше.

Реклама

Напомним, что в конце прошлого года Трамп подписал закон о завершении самого длинного шатдауна в истории США .

Это позволяет полностью восстановить работу государственных институций после рекордно продолжительного шатдауна.