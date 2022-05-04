"Часто выпадают из окон": поверенная в делах США считает, что российские элиты боятся "мстительного" Путина

"Часто выпадают из окон": поверенная в делах США считает, что российские элиты боятся "мстительного" Путина

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин выразила мнение, что российские олигархи не врут, утверждая, что никоим образом не могут повлиять на президента Владимира Путина. Представители так называемых российских элит сейчас могут ощущать страх.

По мнению Квин, крупный российский бизнес не имеет "ни особой храбрости, ни существенного стремления отстаивать правильные вещи".

Об этом временная поверенная в делах США в Украине рассказала в интервью "Радио НВ".

"Очевидно, что президент Путин очень мстительный. Когда люди выступают против него, то часто оказывается так, что они выпадают из окон или их травят нервно-паралитическими веществами. Я думаю, что происходит определенное запугивание. А еще – что эти ребята, конечно, любят свои деньги, и не хотят их потерять", – рассказала Квин.

Несмотря на то, что у российских олигархов нет "ни особой храбрости, ни существенного стремления отстаивать правильные вещи", вероятно, они не лгут, утверждая, что лишены влияния на Путина, считает дипломат.

"Я предполагаю, что некоторые из них могут оказать большее влияние, чем другие. И, конечно же, я считаю, что все, кто отстаивает свободу, верховенство права и не потакает пыткам и незаконной аннексии территории, должны выступать против Путина. А если они так не делают, то приходится сделать вывод, что они заботятся прежде всего о своих личных интересах", – рассказала временная поверенная в делах США в Украине.

Напомним, в апреле бывший топ-менеджер компании "Новатек" Сергей Протосеня, его жена и дочь были найдены мертвыми в Испании. Полиция проверяет, не было ли это замаскированным убийством, совершенным третьими лицами.

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