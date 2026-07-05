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«Частый характер контактов»: у Путина рассказали, о чем ведутся переговоры с США
В Кремле проговорились о закулисных контактах с зятем Трампа Кушнером и спецпосланником США Уиткоффом.
Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков цинично заверил, что РФ открыта для мирных переговоров по войне в Украине.
Его заявление передают российские пропагандистские СМИ.
«Конечно, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы лучше достичь всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров», — сказал Песков.
Также он обвинил Евросоюз, что якобы Европа хочет «обрушить эти перспективы».
«И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников», — отметил он.
Песков добавил, что контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем президента США Джаредом Кушнером носят достаточно частый характер.
«Контакты действительно по имеющимся каналам носят довольно частый характер. Они сейчас заняты. Станут более свободными — их всегда будут рады видеть в Москве», — сказал он.
При этом Песков уточнил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах между США и Россией являются преувеличением.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил фантазии о «победах» на фронте и заверил, что война будет продолжаться до достижения «определенных целей».
В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время. По словам главы государства, украинская сторона рассчитывает на их визит примерно через две недели. Однако визита так и не было.
На днях Зеленский признал, что конкретных новостей по поводу визита американской делегации в Киев нет.