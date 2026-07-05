Песков намекнул, какую игру Москва ведет с американскими посредниками / © Associated Press

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Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков цинично заверил, что РФ открыта для мирных переговоров по войне в Украине.

Его заявление передают российские пропагандистские СМИ.

«Конечно, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы лучше достичь всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров», — сказал Песков.

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Также он обвинил Евросоюз, что якобы Европа хочет «обрушить эти перспективы».

«И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников», — отметил он.

Песков добавил, что контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем, зятем президента США Джаредом Кушнером носят достаточно частый характер.

«Контакты действительно по имеющимся каналам носят довольно частый характер. Они сейчас заняты. Станут более свободными — их всегда будут рады видеть в Москве», — сказал он.

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При этом Песков уточнил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах между США и Россией являются преувеличением.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил фантазии о «победах» на фронте и заверил, что война будет продолжаться до достижения «определенных целей».

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут приехать в Киев уже в ближайшее время. По словам главы государства, украинская сторона рассчитывает на их визит примерно через две недели. Однако визита так и не было.

На днях Зеленский признал, что конкретных новостей по поводу визита американской делегации в Киев нет.

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