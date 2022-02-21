Часы с отставанием и нарезка кадров: СМИ обнаружили, что заседание Совбеза РФ показали в записи

Часы с отставанием и нарезка кадров: СМИ обнаружили, что заседание Совбеза РФ показали в записи

Российские чиновники во время заседания один за другим высказывались, чтобы Путин признал "ДНР" и "ЛНР".

Заседание Совета безопасности Российской Федерации в понедельник, 21 февраля, показывали не в прямом эфире, а в записи.

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Один из фактов, подтверждающий запись видео, – часы на руке министра обороны РФ Сергея Шойгу. Они показывает 12:47, а собственно трансляция проходила на пять часов позже.

Дождь

Также было заметно, что видео смонтировано. На одном из кадров видно, как от трибуны для выступлений уходит генпрокурор РФ Игорь Краснов, однако в эфире его не показали.

Дождь

Напомним, президент РФ Владимир Путин созвал 21 февраля заседание Совбеза России, чтобы обсудить ситуацию на оккупированном той же Россией Донбассе. Высокопоставленные чиновники один за другим высказывались, что нужно признать независимость террористических "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин сказал, что окончательное решение об этом примет сегодня.

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