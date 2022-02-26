Чеченская Республика Ичкерия предложила Украине своих добровольцев в войне с Россией (видео)

Чеченская Республика Ичкерия предложила Украине своих добровольцев в войне с Россией (видео)

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия заграницей Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать с Россией.

Об этом Закаев сказал во время своего видеообращения в Бельгии после заседания государственного комитета деоккупации Чеченской Республики Ичкерия.

Он подчеркнул, что в Европе проживает более 300 тысяч чеченцев.

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"Главным вопросом нашего заседания было оказание помощи братскому украинскому народу в войне против российского агрессора. Хочу отметить, что 90% членов государственного комитета деокупации ЧРИ имеют многолетний опыт войны против России. Они сообщили, что на местах в разных странах Европы к нам обращаются проживающие в Европе чеченцы, которые хотят идти воевать за свободу украинского народа", – заявил Закаев.

"В связи с этим я обращаюсь к верховному главнокомандующему Украины, президенту Зеленскому. Поддерживая украинский братский народ в борьбе за независимость и решительно осуждая вероломное нападение России на Украину, государственный комитет деокупации ЧРИ принял следующее решение: комитет готов приступить к формированию добровольческих отрядов из числа граждан ЧРИ для отправки в Украину", – сказал глава правительства ЧРИ.

Он пояснил, что ради этого правительство ЧРИ должно подписать соглашение с Украиной о военном сотрудничестве. Это необходимая процедура, чтобы чеченские добровольцы были защищены Женевской конвенцией.

"Мы будем рады внести свой вклад в справедливую войну украинского народа", — подчеркнул Закаев.

Он также сообщил, что готов прибыть в любую точку Украины для решения этого вопроса.