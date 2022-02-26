Чеченская Республика Ичкерия предложила Украине своих добровольцев в войне с Россией (видео)

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия заграницей Ахмед Закаев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве между двумя сторонами, благодаря которому чеченские добровольцы из Европы и самой Украины будут воевать с Россией.
Об этом Закаев сказал во время своего видеообращения в Бельгии после заседания государственного комитета деоккупации Чеченской Республики Ичкерия.
Он подчеркнул, что в Европе проживает более 300 тысяч чеченцев.
"Главным вопросом нашего заседания было оказание помощи братскому украинскому народу в войне против российского агрессора. Хочу отметить, что 90% членов государственного комитета деокупации ЧРИ имеют многолетний опыт войны против России. Они сообщили, что на местах в разных странах Европы к нам обращаются проживающие в Европе чеченцы, которые хотят идти воевать за свободу украинского народа", – заявил Закаев.
"В связи с этим я обращаюсь к верховному главнокомандующему Украины, президенту Зеленскому. Поддерживая украинский братский народ в борьбе за независимость и решительно осуждая вероломное нападение России на Украину, государственный комитет деокупации ЧРИ принял следующее решение: комитет готов приступить к формированию добровольческих отрядов из числа граждан ЧРИ для отправки в Украину", – сказал глава правительства ЧРИ.
Он пояснил, что ради этого правительство ЧРИ должно подписать соглашение с Украиной о военном сотрудничестве. Это необходимая процедура, чтобы чеченские добровольцы были защищены Женевской конвенцией.
"Мы будем рады внести свой вклад в справедливую войну украинского народа", — подчеркнул Закаев.
Он также сообщил, что готов прибыть в любую точку Украины для решения этого вопроса.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- Пост 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в крупных городах Украины.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 6:00 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 120 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 536;
- самолеты – 14;
- вертолеты — 8;
- личного состава — 3000.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.