Чего боится Кремль: в ГУР озвучили три главные угрозы для путинского режима

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий / © ГУР Минобороны

Реклама

Самыми большими страхами для власти в России остаются крах путинского режима, смена власти, дестабилизация внутри страны и ее распад.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил во время выступления на Kyiv Stratcom Forum 2025, сообщила пресс-служба ГУР.

«Руководство россии боится нескольких факторов. Первое — это дестабилизация режима и смена власти. Второе — дестабилизация внутри государства-агрессора, ведь это большая территория и многонациональная страна. Третий вызов — не допустить раскола или развала рф, то есть сохранить ее такой, как она есть», — рассказал Скибицкий.

Реклама

Он отметил, что эти страхи Кремля используются при борьбе с врагом.

«Безусловно, мы это знаем и учитываем», — сказал заместитель начальника ГУР.

Он также обратил внимание, что Россия дальше применяет гибридные методы — совершает военные преступления и лжет. В качестве примера Скибицкий привел атаку по Украине в ночь на 24 апреля.

«Возьмем хотя бы ночь на 24 апреля мощные обстрелы и ракетные удары. Все это кажется так, будто основной целью России было уничтожение предприятий оборонного комплекса. И я уверен, что в европейском медиапространстве российские ресурсы будут распространять именно такую версию, хотя реальность совсем другая. Задача стратегических коммуникаций — показать настоящую картину», — рассказал генерал-майор.

К слову, в начале апреля в статье Foreign Policy говорилось, что Путин боится мира больше, чем войны. Глава Кремля затягивает войну, потому что резкий переход к миру чреват нестабильностью и беспорядками в российском обществе.